Gubin otrzymał pieniądze na przebudowę ulicy Cmentarnej. To pozwoli wyremontować kolejny odcinek tej ważnej dla miasta drogi.

– Milion siedemset tysięcy złotych to poważny zastrzyk finansowy – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

Ulica Cmentarna w Gubinie oprócz dojazdu do miejskiej nekropolii stanowi połączenie ze strefą gospodarczą. Przed rokiem wykonano remont pierwszego, liczącego 600 metrów odcinka.