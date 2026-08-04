Gubin otrzymał pieniądze na przebudowę ulicy Cmentarnej. To pozwoli wyremontować kolejny odcinek tej ważnej dla miasta drogi.
– Milion siedemset tysięcy złotych to poważny zastrzyk finansowy – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.
Ulica Cmentarna w Gubinie oprócz dojazdu do miejskiej nekropolii stanowi połączenie ze strefą gospodarczą. Przed rokiem wykonano remont pierwszego, liczącego 600 metrów odcinka.
Polecamy
Rowerem przez las z Dąbia do Gubina
W powiecie krośnieńskim powstaje nowy szlak rowerowy. Połączy Gubin i Dąbie. Nie będzie to ścieżka rowerowa, ale szlak biegnący utwardzoną...Czytaj więcejDetails