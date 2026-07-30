Lubuskie gminy powalczą o uwagę kibiców podczas Tour de Pologne. Samorząd województwa ogłosił konkurs „Tour de Lubuskie Gminy”, w którym nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne pomysły na powitanie kolarzy.

Zabawa skierowana jest do miejscowości, przez które przejedzie trzeci etap wyścigu. Zadaniem uczestników będzie stworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie, między innymi poprzez dekoracje, instalacje tematyczne czy organizację stref kibica. Liczyć się ma pomysł, zaangażowanie mieszkańców i promocja lokalnej społeczności.

Jak mówił w Radiu Zielona Góra Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego, inspiracją mogą być największe światowe wyścigi kolarskie.

Na najbardziej zaangażowane gminy czekają nagrody finansowe. Łączna pula konkursu wynosi blisko 50 tysięcy złotych, a środki mają zostać przeznaczone na lokalne potrzeby.

Trzeci etap Tour de Pologne przejedzie przez województwo lubuskie 5 sierpnia. Wyścig wystartuje w Gorzowie Wielkopolskim, a meta etapu znajdzie się w Zielonej Górze.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>lubuskie.pl/<<.

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