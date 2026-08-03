Igor Kordun zajął 1. a Kacper Sobkowiak 2. miejsce w finałowej rundzie Indywidualnego Pucharu Ekstraligi U17.

Obaj żużlowcy Stali Gorzów wywalczyli na torze w Grudziądzu 13 punktów, o zwycięstwie Korduna zdecydował bezpośredni wygrany pojedynek z klubowym kolegą. Z kolei Sobkowiak tym występem przypieczętował 3. miejsce w klasyfikacji końcowej pucharu:

Kordun skończył cykl na 6. miejscu, ale opuścił on w tym sezonie 3 rundy. Dwunasty był nieobecny dziś w Grudziądzu Kewin Nycz.

Najlepszym zawodnikiem Falubazu Zielona Góra był Rafał Sękowski zdobył dziewięć punktów, co dało mu siódmą lokatę. W klasyfikacji generalnej cyklu zajął 11. pozycję z 48 „oczkami”. Był on jedynym Zielonogózaninem, który wziął udział we wszystkich ośmiu rundach IPE U17.

Pozostali z Zielonogórzan uplasowali się w Grudziądzu na końcu stawki – Aleksander Kornacki zdobył jeden punkt, a startujący jako rezerwowy Szymon Piekarski zakończył zawody bez zdobyczy.