Kierowcy i pacjenci powinni przygotować się na utrudnienia w Zielonej Górze. W środę, 5 sierpnia, przez miasto przejedzie peleton Tour de Pologne, co wiąże się z czasowymi zamknięciami ulic i wieloma objazdami.

Szpital Uniwersytecki apeluje o wcześniejsze zaplanowanie dojazdu na umówione wizyty. Warto wyjechać z zapasem czasu i sprawdzić trasę przed podróżą – przypomina Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze:

Sylwia Malcher-Nowak przypomina, aby śledzić media społecznościowe szpitala, gdzie na bieżąco umieszczane będą komunikaty o utrudnieniach:

Utrudnienia związane z Tour de Pologne mogą potrwać do późnych godzin wieczornych. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.