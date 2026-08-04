Gościem Daniela Rutkowskiego jest Mateusz Feder, Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Mateusz Feder, Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Gwizd parowozów i muzykę country słychać będzie w najbliższych dniach w Wolsztynie (Wielkopolskie). W piątek (7 ierpnia) rozpoczyna się tam 16....
Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed rosyjską dezinformacją, która zaczęła działać tuż po tym, gdy pod Lublinem znaleziono niezidentyfikowany obiekt. Celem Rosjan jest m.in....
7 złotych i 1 srebrny medal zdobyli kajakarze G`Power Gorzów podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Bydogszczy. Taki rezultat dał wygraną...
Rozpoczyna się remont sali widowiskowej przy gminnym urzędzie w Trzebielu. Obiekt od wielu lat był eksploatowany, a nie przeszedł w...
We wtorek (4 sierpnia) odbędzie się drugi etap 83. Tour de Pologne, z Międzyzdrojów do Szczecina. W żółtej koszulce lidera pojedzie zwycięzca...
Ruszyła budowa ścieżki nad Kłodawką. W lipcu spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie podpisała umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Nowy odcinek ścieżki...
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