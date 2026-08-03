Już w środę na Ziemi Lubuskiej zawita kolarski wyścig Tour De Pologne. Trzeci etap rozpocznie się w Gorzowie, a jego finisz będzie w Zielonej Górze.

O tym, jak będzie wyglądała końcówka tego etapu Jacek Białogłowy rozmawia z Katarzyną Fedro z zielonogórskiego Urzędu Miasta.