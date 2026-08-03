Do groźnego wypadku doszło (dziś, 03.08) około godziny 10.00 na drodze krajowej nr 32 pomiędzy zjazdem na Radomię a Leśniowem Wielkim. Zderzyły się trzy samochody osobowe i samochód ciężarowy.

– Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – podkreśla podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskich policjantów:

Według wstępnych informacji obrażenia odniesione przez poszkodowanych nie zagrażają ich życiu.

Droga krajowa nr 32 pozostaje zablokowana. Wyznaczono objazdy przez Buchałów, Drzonów i Leśniów Wielki. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.

Utrudnienia maja zakończyć się około godziny 15:00.