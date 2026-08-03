Rekord na Warszawskiej Giełdzie. Indeks WIG20 osiągnął historyczne maksimum, pokonując szczyt ustanowiony blisko 19 lat temu, jeszcze przed globalnym kryzysem finansowym.

Główny ekonomista Business Centre Club profesor Paweł Wojciechowski powiedział Polskiemu Radiu, że przekroczenie poziomu 3945 punktów jest potwierdzeniem bardzo dobrej kondycji rynku:

WIG20 jest głównym indeksem warszawskiej giełdy i obejmuje 20 największych oraz najbardziej płynnych spółek notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Został uruchomiony 16 kwietnia 1994 roku, a jego wartość bazowa wynosiła 1000 punktów.