Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaapelował o rozsądek i zachowanie ostrożności w sieci. Eksperci z CERT Polska ostrzegają przed oszustami przejmującymi konta użytkowników komunikatora WhatsApp i rozsyłającymi z nich złośliwe oprogramowanie. Ofiarą cyberprzestępców padł między innymi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

– W wakacje obserwujemy wzmożoną działalność cyberprzestępców – mówił Krzysztof Gawkowski:

– Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej – dodał szef resortu.

CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparowały wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsApp. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze „Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080.