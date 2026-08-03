Na remont Bulwaru Wschodniego w Gorzowie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Planowana od dawna przebudowa ruszy najwcześniej we wrześniu. Taką decyzję podjęli urzędnicy.

– Nie chcieliśmy rozgrzebywać bulwaru w wakacje – mówiła dziś na naszej antenie Anna Surmacz, dyrektor Gorzowskich Inwestycji Miejskich:

Gorzowskie Inwestycje Miejskie jeszcze w sierpniu ogłoszą przetarg. Prace ruszą we wrześniu:

Projekt przebudowy zakłada, że największych zmian doczeka się zieleń. Z bulwaru znikną nielubiane iglaki. Pojawią się za to leżaki, huśtawki i dwie tężnie solankowe. Na bulwarze stanie też w końcu publiczna toaleta. Zmieniony i powiększony zostanie także plac zabaw. A co zniknie? Przede wszystkim woliera z ptakami i napis „Gorzów Przystań”, który zostanie zastąpiony interaktywnym, podświetlanym, napisem „Gorzów Wielkopolski”. Przy czym człon „Wielkopolski” będzie można wyłączyć.

Cały projekt modernizacji bulwaru wart jest prawie 3 mln złotych. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na kwotę prawie 2 mln 400 tys. zł.