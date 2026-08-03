Resorty energii i finansów prowadzą rozmowy w sprawie możliwości ponownego wprowadzania na dwa ostatnie tygodnie sierpnia osłon na rynku paliw.

Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że powrót do tego rozwiązania byłby pewny, gdyby nie decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie podatku od nadmiarowych zysków:

Prezydent skierował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Decyzja ta w praktyce zablokowała wejście w życie przepisów mających zasypać dziurę budżetową po obniżkach akcyzy i VAT-u na paliwa.

Teraz w pierwszym kroku rekomendowana byłaby ponowna obniżka VAT od paliw. Do tego wystarczy rozporządzenie.