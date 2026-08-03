Zielona Góra ponownie stanie się światową stolicą muzyki dętej blaszanej. We wtorek, 4 sierpnia, rusza Corno Brass Music Festival. To już 10., a więc jubileuszowa edycja imprezy. W programie znajdują się m.in. warsztaty instrumentalne, koncerty orkiestrowe oraz pojedynki na fanfary. Zielonogórzanie będą także mieli okazję do spotkania i rozmowy ze światowej sławy muzykami, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i Norwegii.

W tegorocznej edycji Corno Brass Music Festival weźmie udział ponad 180 osób. Impreza rozpocznie się pojedynkiem na fanfary przy pomniku Bachusa, o czym mówi Maciej Baranowski, dyrektor artystyczny festiwalu:

Jednym z uczestników festiwalu jest Alan Turonek, Warszawianin, który do Zielonej Góry przyjedzie po raz dziesiąty:

– Będziemy obecni w różnych miejscach Zielonej Góry – dodaje Łukasz Łacny, dyrektor organizacyjny Corno Brass Music Festival:

Corno Brass Music Festival, jak co roku, otrzymał wsparcie finansowe z urzędu marszałkowskiego. Mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego:

Koncert podsumowujący 10. edycję Corno Brass Music Festival odbędzie się w sobotę, 8 sierpnia, w Filharmonii Zielonogórskiej. Start o godz. 19:00.