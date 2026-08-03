Upały zwiększają ryzyko zatrucia czadem. Strażacy przypominają o wietrzeniu mieszkania i reagowaniu na niepokojące objawy.

Do mieszkańców województwa lubuskiego trafił alert Rządowego Centrum bezpieczeństwa ostrzegający przed zwiększonym ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla podczas trwających upałów. Choć tlenek węgla najczęściej kojarzy się z sezonem grzewczym, zagrożenie może występować także latem – mówi brygadier Piotr Wiliński w Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gorzowie.

Podczas wysokich temperatur wiele osób zamyka okna lub ogranicza dopływ świeżego powietrza, by utrzymać chłód w mieszkaniu. To także może pogarszać działanie wentylacji, a w przypadku korzystania z urządzeń gazowych zwiększać ryzyko gromadzenia się tlenku węgla. Jeśli zauważmy niepokojące objawy powinniśmy natychmiast wezwać pomoc – dodaje brygadier Piotr Wiliński.

Czad to bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku gaz, dlatego jego obecności nie można wykryć zmysłami. Dostaje się do organizmu przez drogi oddechowe i utrudnia transport tlenu we krwi, co może prowadzić do niedotlenienia, utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.