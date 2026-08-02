Policja zatrzymała 18-latka, który w sobotę (1 sierpnia)na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Podejrzewany o próbę zabójstwa to Ukrainiec. Obywatel Ukrainy, który we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę został zatrzymany od razu po ataku – podkreśliła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił „wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą”.

Do zdarzenia doszło około godz. 21 na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór.

Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. Ma 30 lat, w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu

– powiedziała w niedzielę (2 sierpnia) PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Napastnik został ujęty przez policję tuż po zdarzeniu.

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!?WAŻNE !? Wczoraj, w godzinach wieczornych, we Wrocławiu doszło do ataku z użyciem noża na młodą kobietę. Dzięki sprawnym działaniom wrocławskich policjantów 18-letni sprawca (ob. Ukrainy) został bardzo szybko zatrzymany. Poszkodowana kobieta trafiła natomiast do szpitala,… pic.twitter.com/ECovO0DP5k — dolnośląska Policja (@DPolicja) August 2, 2026

Do jego wpisu odniosła się rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która napisała, że obywatel Ukrainy został zatrzymany od razu po ataku, a cudzoziemcy, którzy łamią prawo „są niezwłocznie deportowani”.

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- Obywatel Ukrainy zatrzymany od razu po ataku.

- Cudzoziemcy, którzy łamią prawo są niezwłocznie deportowani. - Tylko w 2025 r. deportowaliśmy ponad 10 tys osób, kiedy to za waszych czasów rocznie deportowaliscie tylko po 2-3 tys osób.

Pan @CzarnekP sobie tym wpisem żarty… pic.twitter.com/Ipj1vg8lJi — Karolina Gałecka (@K_Galecka) August 2, 2026

Tylko w 2025 r. deportowaliśmy ponad 10 tys. osób, kiedy to za waszych czasów rocznie deportowaliście tylko po 2-3 tys osób. Pan sobie tym wpisem żarty robi? Czyli przez 8 lat rządziliście, a dziś pan twierdzi, że jedynym problemem jest ustawa z kwietnia?

- napisała Gałecka.

Oświadczenie konsulatu Ukrainy

Do zdarzenia odniosły się służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu. W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę po południu na stronie tej placówki podkreślono, że Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu „z przykrością przyjął informację o incydencie, do którego doszło we Wrocławiu, w wyniku którego obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej doznała ciężkich obrażeń ciała, a obywatel Ukrainy został zatrzymany przez organy ścigania pod zarzutem udziału w popełnieniu tego przestępstwa”.

Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej

– napisano w oświadczeniu.

Podkreślono też, że „każdy obywatel Ukrainy jest zobowiązany do poszanowania prawa, tradycji oraz norm społecznych państwa (Polski – PAP), które udzieliło schronienia milionom Ukraińców i niezmiennie wspiera Ukrainę”.

Zdecydowana większość obywateli Ukrainy przebywających w Polsce to osoby przestrzegające prawa, które pracują, uczą się, płacą podatki i wnoszą swój wkład w rozwój lokalnych społeczności. Pojedyncze przestępstwa nie mogą i nie powinny rzucać cienia na całą społeczność ukraińską

– napisano w oświadczeniu.