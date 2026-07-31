– Zainteresowanie było bardzo duże – mówią przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego, który podsumował rekrutację na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie.

Największą popularnością cieszyły się m.in. kierunki medyczne oraz logopedia z neurodydaktyką czy filologia angielska. Mówi Małgorzata Włodarczyk, rzecznik prasowy uczelni:

– Dla wielu kandydatów utworzono dodatkowe miejsca – informuje Małgorzata Włodarczyk:

W dniach od 5 sierpnia do 14 września Uniwersytet Zielonogórski uruchomi drugi nabór dla osób, które nie aplikowały na uczelnię w pierwszym terminie. Wszelkie informacje oraz dostępne kierunki znajdziecie na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.