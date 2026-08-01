Piłkarze Stilonu Gorzów pokonali u siebie Ślęzę Wrocław 3:1 na inaugurację sezonu Betclic 3 grupy III ligi.

Mecz dla Stilonu zaczął się znakomicie, bo już w 6 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę do bramki skierował debiutujący w pierwszym zespole 17-latek Antoni Bezdel. Dodajmy, że rzut rożny był wynikiem pierwszej sytuacji gorzowian, gdy groźnie uderzał Oliwer Siwozad a udaną interwencją popisał się golkiper Ślęzy Kacper Kozioł. W 43. Ślęza doprowadziła do wyrównania po silnym strzale Mikołaja Kuca z około 25 metrów. W tej części obie drużyny stwarzały sobie sytuacje a Stilon był bliski podwyższenia prowadzenia na 2:0, gdy minimalnie niecelnie uderzył Marcel Misztal:

W drugiej połowie Ślęza była częściej przy piłce, ale nie stwarzała praktycznie żadnego poważnego zagrożenia pod bramką gospodarzy. W 76. minucie z kontrą wyszło dwóch stilonowców, Mateusz Walczak dograł do Wojciecha Pielaka a ten trafił do siatki i było 2:1. W doliczonym czasie Pielak zrewanżował się starszemu koledze, bowiem wywalczył rzut karny, który Walczak zamienił na gola pieczętującego wygraną Stilonu 3:1:

Bardzo zadowolony z wyniku i postawy zespołu był trener Stilonu, Karol Gliwiński: