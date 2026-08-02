Kolekcjonerskie skarby w MCK. Trwają targi pasjonatów historii.

Jeszcze do godziny 13:00 trwać będą Gorzowskie Targi Kolekcjonerów. To swego rodzaju giełda, na której można znaleźć monety, znaczki, stare pocztówki, porcelanę, a nawet kamienie naturalne, srebro i wiele pamiątek z różnych epok. Wydarzenie przyciąga zarówno mieszkańców jak i wystawców nie tylko z Gorzowa, ale i z regionu. Warto tu przyjść – zachęca Ula Żuk-Domaredzka.

Na wydarzeniu prezentowana jest także wystawa prywatnej kolekcji pamiątek związanych z polską koleją. Są tam pamiątki pochodzące m.in. z lat 50. XX wieku i wiele przedmiotów związanych z codziennym funkcjonowaniem kolei – mówi Roman Marucha, właściciel kolekcji.

Gorzowskie Targi Kolekcjonerów trwają do godziny 13:00 w MCKu przy ulicy Hawelańskiej – wejście od strony „skweru 31 sierpnia 1982”.