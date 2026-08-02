Samorządy Trzebiela, Tuplic i Jasienia apelują do Zarządu Dróg Wojewódzkich o remont drogi nr 294. Trasa jest w bardzo złym stanie technicznym, do tego na większości swego przebiegu ma wyasfaltowany tylko jeden pas ruchu oraz zniszczone pobocze. ZDW twierdzi, że na remont nie ma pieniędzy, a poza tym ruch aut na drodze nie jest zbyt intensywny. Samorządowy nacisk sprawił jednak, że 3 lata temu wyremontowano 250 metrów drogi przy urzędzie gminy w Trzebielu.

– ZDW będzie te prace kontynuować, aż do ulicy Kościuszki. Dołożymy się jednak do tej inwestycji – mówi Tomasz Sokołowski, wójt Trzebiela.

Prace rozpoczną się w najbliższych dniach, a wykonawca ma na ich zakończenie 4 miesiące. W trakcie robót obowiązywał będzie ruch wahadłowy.