Sołectwo Wysokie ma wreszcie swoją świetlicę. Gmina Czerwieńsk wybudowała ją od podstaw. Nowa świetlica stworzy mieszkańcom warunki do organizacji spotkań, wydarzeń kulturalnych, warsztatów i działań integrujących mieszkańców w każdym wieku.

– Wierzymy, że będzie to miejsce tętniące życiem, sprzyjające budowaniu więzi i rozwijaniu lokalnych inicjatyw – mówi Agata Olejniczak, burmistrzyni Czerwieńska.

Budowa świetlic w Wysokiem kosztowała milion złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu gminy.