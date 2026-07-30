Zielonogórscy kierowcy mają za ciężką nogę – alarmuje policja. Mundurowi podali wyniki wczorajszych działań pod hasłem „Prędkość”. Zatrzymanych zostało kilkudziesięciu kierujących, a od początku roku w powiecie zielonogórskim policja zanotowała ponad 6 tysięcy 400 przekroczeń prędkości.

Mówi podinsp. Katarzyna Świerkowska-Teska, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

Początek sierpnia będzie okresem wzmożonych kontroli kierujących – także na drogach innych krajów – zapowiada policja:

Od początku roku w powiecie zielonogórskim miały miejsce 4 wypadki związane z niedostosowaniem prędkości do warunków na drodze – w tych zdarzeniach zginęły 2 osoby, a 2 odniosły obrażenia.