Ponad 10 milionów złotych zostanie przeznaczonych na budowę nowych ścieżek rowerowych w Zielonej Górze. Znaczna część finansów, bo aż 8,5 miliona złotych pochodzi ze środków z Unii Europejskiej.
Inwestycje będą realizowane m.in. przy ul. Rzeźniczaka, Zdrojowej oraz Sulechowskiej. O szczegółach Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry:
Jak informuje Paweł Tonder, prace zaplanowano również przy ul. Wrocławskiej. Są one powiązane z rozbudową Inteligentnego Systemu Transportowego:
W ramach zaplanowanych inwestycji powstanie również dodatkowe oświetlenie przy przejściach dla pieszych.
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