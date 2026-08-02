Ponad 10 milionów złotych zostanie przeznaczonych na budowę nowych ścieżek rowerowych w Zielonej Górze. Znaczna część finansów, bo aż 8,5 miliona złotych pochodzi ze środków z Unii Europejskiej.

Inwestycje będą realizowane m.in. przy ul. Rzeźniczaka, Zdrojowej oraz Sulechowskiej. O szczegółach Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry:

Jak informuje Paweł Tonder, prace zaplanowano również przy ul. Wrocławskiej. Są one powiązane z rozbudową Inteligentnego Systemu Transportowego:

W ramach zaplanowanych inwestycji powstanie również dodatkowe oświetlenie przy przejściach dla pieszych.