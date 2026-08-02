Zakwitły kolejne wyjątkowe lipy. Arboretum w Chwalęcicach zaprasza do odwiedzin.

W najbliższy wtorek wszyscy chętni mogą wziąć udział w spacerze dendrologicznym po arboretum w Chwalęcicach. Warto skorzystać z okazji, bo obecnie kwitną tam trzy wyjątkowe lipy. Jedną z nich jest lipa lśniąca, która zakwitła w Polsce pierwszy raz w historii – mówi Marek Pogorzelec, właściciel arboretum.

to nie koniec, bo w okres kwitnienia weszły także dwa rzadko spotykane gatunki lip: lipa Henrego i lipa kiusiu. Lipa Henrego różni się od pozostałych – dodaje Marek Pogorzelec.

Spacer dendrologiczny z przewodnikiem odbędzie się we wtorek o godzinie 17:00. Wstęp wolny. Więcej szczegółów znajdziecie na facebookowym profilu Arboretum w Chwalęcicach.