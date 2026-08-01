Leon Madsen z Falubazu Zielona Góra zajął siódme miejsce w turnieju Grand Prix Polski w Łodzi.

Duńczyk zdobył osiem punktów, był trzeci w półfinale i był najwyżej sklasyfikowanym żużlowcem lubuskich klubów. Z pozostałych zawodników Falubazu: Andrzej Lebiediew zajął 12. lokatę (6 pkt), a Dominik Kubera był 14. (5 pkt). Rozdzielił ich natomiast Anders Thomsen ze Stali Gorzów (5 pkt).

Turniej wygrał Robert Lambert przed Patrykiem Dudkiem, Bradym Kurtzem oraz Michaelem Jepsenem Jensenem.

Klasyfikacja Grand Prix Polski w Łodzi:

1. Robert Lambert 10 pkt + pierwsze miejsce w półfinale + pierwsze miejsce w finale

2. Patryk Dudek 13 + drugie miejsce w finale

3. Brady Kurtz 12 + trzecie miejsce w finale

4. Michael Jepsen Jensen 7 + pierwsze miejsce w półfinale + czwarte miejsce w finale

5. Jan Kvech 10 + drugie miejsce w półfinale

6. Bartosz Zmarzlik 8 + drugie miejsce w półfinale

7. Leon Madsen 8 + trzecie miejsce w półfinale

8. Kacper Woryna 7 + trzecie miejsce w półfinale

9. Max Fricke 11 + czwarte miejsce w półfinale

10. Jason Doyle 7 + czwarte miejsce w półfinale

11. Piotr Pawlicki 6

12. Andrzej Lebiediew 6

13. Anders Thomsen 5

14. Dominik Kubera 5

15. Kai Huckenbeck 3

16. Nazar Parnicki 2