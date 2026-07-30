Do 15 lat więzienia grozi 21-latkowi oskarżonemu o obcowanie płciowe z 14-letnią dziewczyną. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich – poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

21-latek naraził się na surowe konsekwencje, mimo że był chłopakiem nastolatki.

Rzecznik zaznaczyła, że ta sprawa powinna być przestrogą dla młodych ludzi, że uprawianie seksu z osobą małoletnią jest przestępstwem, nawet jeśli wyrazi ona na to zgodę.

W tym przypadku z ustaleń śledztwa wynika, że od lipca 2025 r. oskarżony i 14-latka byli parą. Swoje spotkania ukrywali przed rodzinami i większością znajomych. Podczas jednej z randek pojechali do lasu, gdzie młody mężczyzna miał obcować płciowo z nastolatką.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Potwierdził, że spotykał się z dziewczyną, jednak przekonywał, że ich relacja opierała się głównie na pisaniu wiadomości. Przyznał również, że był z pokrzywdzoną w lesie, ale zaprzeczył, aby doszło między nimi do kontaktu seksualnego.

Prokurator nie dał wiary tym tłumaczeniom, gdyż wyjaśnienia podejrzanego stoją w wyraźnej sprzeczności z dowodami zebranymi w tej sprawie – przekazała rzecznik.

Dodała, że oskarżony nie był dotychczas karany sądownie. W toku śledztwa był pod dozorem policji i miał zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu.

Zgodnie z Kodeksem karnym za obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej 15. roku życia lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej, lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania grozi od dwóch do nawet 15 lat pozbawienia wolności.