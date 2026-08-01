Piłkarze Cariny Gubin wygrali u siebie z Miedzią II Legnica 2:1 w inauguracyjnej kolejce III ligi, grupy III.

Dla gospodarzy był to pierwszy mecz o stawkę pod wodzą nowego szkoleniowca, Macieja Kulikowskiego i zarazem pierwszy rozegrany na bocznym boisku gubińskiego stadionu, gdyż główny obiekt przechodzi obecnie modernizację.

Gubinianie świetnie weszli w mecz, bo już w drugiej minucie wynik otworzył Przemysław Haraszkiewicz po dośrodkowaniu z rożnego autorstwa Kacpra Zająca. Tuż przed samą przerwą miała miejsce powtórka tej sytuacji i znów na listę strzelców wpisał się „Hary”, który ustalił wynik pierwszej połowy na 2:0 dla Cariny.

W drugiej odsłonie pomyślna dotąd sytuacja miejscowych nieco skomplikowała się. W 70 minucie Błażej Żarkowski obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, wobec czego „Obuwnicy” musieli kończyć mecz w dziesiątkę.

Miedź rzuciła się w pogoń za osłabionymi gospodarzami, aż w końcu w 88 minucie zdobyła gola kontaktowego, którego głową strzelił Gambijczyk Modou Keita. Legniczanie próbowali pójść za ciosem – w ostatniej akcji meczu domagali się nawet rzutu karnego, ale sędzia nie wskazał na „wapno” i ostatecznie Carina utrzymała prowadzenie.