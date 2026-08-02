Będzie przebudowa skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z ulicą Kościuszki w Jasieniu. W ten sposób uzupełniona zostanie przestrzeń, która na etapie dwóch prowadzonych obecnie inwestycji nie została uwzględniona w dokumentacji projektowej. Przypomnijmy bowiem, że trwa właśnie remont ulicy Kościuszki.

– W trakcie robót okazało się, że prace na nawierzchni skrzyżowania okażą się niezbędne również ze względu na konieczność dostosowania geometrii skrzyżowania celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia dróg – informuje Małgorzata Zimna, burmistrzyni Jasienia.

Zadanie do końca sierpnia wykona firma, która prowadzi obecnie przebudowę ulicy Sienkiewicza. Wartość zadania wyniesie 208 tysięcy złotych.