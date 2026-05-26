Aplikacja mSzyfr ma w tym roku trafić do wszystkich obywateli. Obecnie trwają testy oprogramowania – informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Narodowy komunikator ma docelowo zastąpić zagraniczne programy w urzędach. Rząd chce mieć całkowitą pewność, że oprogramowanie jest w stu procentach odporne na operacje wrogich wywiadów.

Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznacza, że aplikacja zbiera świetne recenzje, a kluczem do sukcesu jest pełna polska suwerenność nad systemem:

Po zakończeniu zamkniętych testów w administracji państwowej, bezpieczny komunikator zostanie bezpłatnie udostępniony w sklepach z aplikacjami.

Więcej informacji znajdzieie na ministerialnej stronie >>gov.pl/web/baza-wiedzy/komunikator-mszyfr<<.