Do 25 czerwca trwa nabór wniosków w ramach przetargu na 2 etap budowy obwodnicy Lubska. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Inwestycja obejmuje między innymi wykonanie około 4 kilometrów nowej drogi. – Chcemy odciążyć ruch zwłaszcza samochodów ciężarowych w mieście. Powstanie estakada nad terenami chronionymi, więc nie będzie ingerencji w przyrodę w tej lokalizacji. Wybudowana zostanie także ścieżka rowerowa na całej długości nowej drogi. To wielomilionowe, ale zarazem konieczne zadanie – mówi burmistrz Lubska Janusz Dudojć:

Inwestycja potrwa 3 lata.