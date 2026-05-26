W najbliższy weekend rozpoczynają się Dni Lubska. Organizatorzy przygotowali trzydniową imprezę pełną atrakcji. Większość z nich zaplanowano na tak zwanej „patelni” przy Bibliotece-Centrum Kultury. Nie zabraknie muzyki i dobrej zabawy.

Coroczne święto miasta to wiele wydarzeń. – Na scenie naprawdę wiele będzie się działo. Tradycją jest także parada motocykli. Oczywiście będzie też coś dla ciała, bo zaplanowaliśmy również strefę gastronomiczną. Czekamy także na mieszkańców przy obiektach sportowych i zalewie Karaś – mówi dyrektorka placówki kultury Jolanta Janik:

Program Dni Lubska dostępny jest na stronie internetowej magistratu oraz w mediach społecznościowych Biblioteki-Centrum Kultury.