– Wprowadziliśmy nową aplikację dla uczestników Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego – mówi prezes zarządu, prof. Piotr Kułyk. Aplikacja „eZRRT” jest darmowa i można ją zainstalować na wszystkie smartfony.

Według prezesa aplikacja ułatwi funkcjonowanie rynku:

– Cyfryzacja pozwoli również obniżyć koszty, bo sprzedaż będzie odbywać się bez pośredników – dodawał gość Rozmowy o 9 w Radiu Zielona Góra:

Obecnie giełda działa od ponad 30 lat, a w jej ofercie można znaleźć zarówno produkty rolne, jak i nabiał, mięso, produkty regionalne czy nowoczesne artykuły, np. rowery elektryczne.