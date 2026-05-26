Nie żyje Stanisława Czereda, działaczka społeczna i samorządowa.

W latach 1990-1994 była przewodniczącą rady gminy Żary pierwszej kadencji. Była też ostatnią przewodniczącą sejmiku województwa zielonogórskiego. Kierowała Stowarzyszeniem na rzecz Powołania Województwa Lubuskiego, które odegrało kluczową rolę podczas reformy administracyjnej w latach 90-tych.

Stanisława Czereda zmarła w wieku 66 lat.

W Radiu Zachód gościła ostatnio w cyklu audycji, który powstał na 25-lecie powołania województwa.

Posłuchaj archiwalnej audycji: