Mariusz Czerkawski reprezentujący First Warsaw Golf & Country Club został drugi rok z rzędu Mistrzem Polski Match Play Seniorów w golfie.

W finale turnieju w Kalinowie były wybitny polski hokeista pokonał Andrzeja Deca z Wrocław Golf Club 4&3.

W finale seniorek Iwona Sławińska-Zamirowska (Gradi Golf Club) pokonała Agnieszkę Bicz (Wrocław Golf Club) 6&5, zaś wśród kobiet Kinga Kuśmierska (Armada Golf Club) wygrała w decydującym meczu z Matyldą Kuną (Royal Golf Club Wilanów) 6&5.

Wśród juniorów triumfował Bruno Machalica (Armada Golf Club), który w finale pokonał Jana Pylę (Kraków Valley Golf & Country Club) 5&4. Zaś wśród juniorek najlepsza była Julia Cebula (Śląski Klub Golfowy), która wygrała w decydującym starciu z Nataszą Klimko (Black Water Links Golf Club) 5&4.

O specyfice pola w Kalinowie rozmawialiśmy z jego dyrektorem:

Dłuższa rozmowa z Mariuszem Czerkawskim, a także rozmowa z Pawłem Wyrzykowskim – wiceprezesem Polskiego Związku Golfa w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód (godz. 21-22).