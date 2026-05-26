Zielonogórzanie uczcili pamięć Matek Sybiraczek. W południe przy pomniku na pl. Kolejarza odbyły się uroczystości patriotyczne, w których wzięły udział władze samorządowe, harcerze i rodzina Sybiraków. Obchody rozpoczęły się apelem pamięci, po którym uczestnicy wygłosili okolicznościowe przemówienia, a na koniec złożyli wiązanki kwiatów.

Następnie uczestnicy udali się pod Obelisk Konstytucji 3 Maja, gdzie zorganizowano tradycyjny apel z ceremoniałem wojskowym oraz piknik

Jednym z uczestników uroczystości był 103-letni płk. Jan Dziewulak, który został zesłany na Syberię w wieku 9 lat:

Jak mówi Kazimiera Siekanowicz, która w tajdze syberyjskiej przeżyła 6 lat, dzisiejsza uroczystość przypomina o bardzo tragicznych wydarzeniach:

– Liczba Polaków zesłanych na nieludzką ziemię nie jest dokładnie znana – dodaje Wacław Mandryk, prezes zielonogórskiego oddziału Związku Sybiraków:

Dodajmy, że w obchodach wzięli także udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze.