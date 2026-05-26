Ireneusz Maciej Zmora zawiesza swoje członkostwo w Koalicji Obywatelskiej oraz swoje przewodniczenie w klubie radnych KO w gorzowskiej Radzie Miasta. Od dziś w tych funkcjach zastępuje go Piotr Wilczewski.

Ireneusz Maciej Zmora ogłosił te decyzje podczas sesji Rady Miasta. W porządku obrad sesji jest m.in przedstawienie raportu o stanie miasta, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gorzowa i uchwała w sprawie odwołania Anny Kozak z funkcji wiceprzewodniczącej Rady, po tym jak radna opuściła Klub Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Ela Kobelak: