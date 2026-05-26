Gorzowscy studenci będą odbywać praktyki w Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich. Dzisiaj podpisano umowę w tej sprawie.

W Strzelcach Krajeńskich powstaje już specjalny ośrodek z zakresu rozwoju technologii bezzałogowych. W Centrum Kompetencji Dronowych prowadzone będą badania i szkolenia z obsługi dronów, w tym dronów umożliwiających loty poza zasięgiem wzroku – opowiada Mateusz Karkoszka, sekretarz gminy Strzelce Krajeńskie.

W ramach inwestycji gmina podpisała dziś porozumienie o współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża. To oznacza, że studenci będą mogli odbywać tam praktyki, a naukowcy będą mieli możliwość prowadzenia badań w dziedzinie technologii. To dla nas ważna umowa – przyznała profesor Elżbieta Skorupska – Raczyńska, rektor akademii.

Aby skutecznie prowadzić działania w Centrum konieczne jest stworzenie na terenie całej gminy tzw. wirtualnej mapy szkoleniowej. To cyfrowe środowisko odwzorowujące rzeczywisty teren lub infrastrukturę, wykorzystywane do treningu, symulacji i planowania działań. To Centrum to duża szansa na rozwój – mówi Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich.

Samo centrum ma być gotowe do końca sierpnia i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem pierwsze testy części strzeleckiej przeprowadzone zostaną we wrześniu. Sama budowa Centrum Kompetencji Drogowych prowadzona jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy.