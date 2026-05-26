Policjanci odnaleźli ciało 33-latka, poszukiwanego od środy, 19 maja, w okolicach Ściechówka. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w niedzielny poranek, 17 maja.

Na ten moment nic nie wskazuje na zdarzenie o charakterze kryminalnym. Prokurator zdecydował o zabezpieczaniu ciała

– informuje Komenda Miejska Policji w Gorzowie.