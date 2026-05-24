Po emocjonującym spotkaniu Gezet Stal Gorzów pokonała Motor Lublin 46-44. Mecz trzymał w napięciu do biegów dominowanych.

Adam Bednar zdobył dziś 6 punktów z trzema bonusami, a w 13 biegu pokonał nawet Bartosza Zmarzlika:

6 punktów wywalczył również Paweł Przedpełski, który co raz lepiej czuje się na gorzowskim torze.

Kolejny trudny mecz odnotował Oskar Paluch, który wywalczył, 4 punkty..

13 bieg dnia był zdaniem trenera Gezet Stali Gorzów Piotra Paluch decydującym dla losu spotkania

Jacek Ziółkowski menadżer Motoru Lublin nie ma wątpliwości, że spory wpływ na wynik miała absencja Fredrika Lindgrena:

Brakowało nam Fredriaka, tłumaczył po meczu Kacper Woryna wywalczył 5 punktów dla koziołków z Lublina.

Kolejny pojedynek Stal Gorzów rozegra 31 maja na wyjeździe, a rywalem naszej ekipy będzie KS Toruń.