Kolory poszczególnych budynków na rynku w Czerwieńsku mogą być zupełnie inne. Dowiedli tego studenci architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaprezentowali oni dziś swoje prace w obecności władz Czerwieńska, przede wszystkim mieszkańców.

Agata Olejniczak, burmistrzyni Czerwieńska zapewnia, że prace to tylko studenckie zadanie, a nie projekt zmiany wizji rynku.

Studenci Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ podkreślali, że tworzenie koncepcji to dobra zabawa, ale również także doskonalenie umiejętności projektowych.

Barbara Bielis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dodaje, że w projekcie ważne było współdziałanie z samorządem Czerwieńska.

Dodajmy, że nad realizacją studenckich pomysłów czuwali dr Inna Abramiuk i mgr Karolina Basta.