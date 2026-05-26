Fundacja Zdrowo i na Sportowo ruszyła z projektem Nordic Walking dla osadzonych. W ramach projektu „Sport narzędziem resocjalizacji” fundacja organizuje zajęcia dla osadzonych, a ci np. pomogą w budowie miasteczka na Mistrzostwa Polski Nordic Walking, jakie w przyszły weekend odbędą się w naszym mieście.

Pierwsze zajęcia z osadzonymi już się odbyły- mówiła dziś w Radiu Gorzów Karolina Lasota z fundacji:

Osadzeni pomogą fundacji w budowie miasteczka, jakie w przyszły weekend powstanie na pole golfowym Zawarcie w związku z Mistrzostwami Polski Nordic Walking. Organizatorki spodziewają się, że do Gorzowa przyjedzie ok. 600 zawodników z całej Polski i Europy. Dołączyć do nich jeszcze można, bo zapisy trwają:

Mistrzostwa Polski Nordic Walking na polu golfowym Zawarcie w sobotę 6 czerwca.