Na 40 medali jakie reprezentacja Polski przywiozła z międzynarodowych regat młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych w Bratysławie, 9 było zdobytych z udziałem kajakarzy gorzowskich klubów.

4 medale wywalczył Mateusz Augustyniak z AZS AWF Gorzów: złoty w C2 na 1000 metrów, dwa srebrne w C2 na 500 i C4 na 500 i brąz w C1 na 500. Dwa srebrne medale przywiózł ze Słowacji Maciej Bargiel z KS G`Power, w K2 na 500 z klubowym kolegą Bartoszem Kulpą oraz w czwróce z Kulpą, kolejnym zawodnikiem G`Power Pawłem Szottem oraz Adamem Kuścińskim z gorzowskiej Admiry

Kuściński, który także zdobył srebro w K1 na 1000 jest zadowolony z pływania z kolegami z G`Powera:

Ponadto dwa medale w Bratysławie zdobyła juniorka młodsza G`Power Julia Kamieniecka – złoto w K1 na 1000 i brąz w K2 na 500. Na podium w tych zawodach stał też Maciej Falbagowski z KKS Nowa Sól, trzeci w C2 na 1000.