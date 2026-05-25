Piłkarze Stilonu Gorzów pokonali na wyjeździe Lechię Gdańsk 1:0 w przedostatniej kolejce Centralnej Ligi Juniorów U17 i tym samym przed ostatnim meczem sezonu są już pewni utrzymania w rozgrywkach.

Zwycięskiego gola zdobył w 58 minucie Cezary Andrzejewski, choc gorzowianie już wtedy grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Jakuba Osmulskiego 6 minut wcześniej. O meczu mówi jeden z zawodników Stilonu, Adam Paprocki

– To dla nas duży sukces – mówi o utrzymaniu w rozgrywkach trener juniorów młodszych Stilonu, Łukasz Maliszewski:

Drugi z lubuskich zespołów Lechia Zielona Góra, która nie ma już szans na utrzymanie przegrała w Szczecinie także ze zdegradowaną już Arkonią 2:4 i wiadomo, że skończy rozgrywki na przedostatnim miejscu.