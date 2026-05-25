Cztery medale zdobyli reprezentanci AZS AWF Gorzów podczas Akademickich Mistrzostw Polski w lekkoatletyce.

Zacięty bój o złoto stoczyły w Lublinie w biegu na 100 metrów przez płotki Kaja Wesołowska z Mariką Majewską. Ostatecznie wygrała pierwsza z nich z wynikiem 13,12 s., a więc wyrównanym rekordem życiowym. Majewska była o 2 setne sekundy za klubową koleżanką.

Ponadto obie z nich wraz z Amelią Kielar i Martyną Trocholepszą zdobyły srebro w sztafecie 4×100 m, a Trocholepsza oraz Maria Kołodziejczuk, Cezary Łazowy i Aleksander Nurkowski wywalczyli złoto w sztafecie mieszanej 4×400. Trener AZS AWF Gorzów Izabela Zaleska-Posmyk cieszy się przede wszystkim z dyspozycji swoich płotkarek: