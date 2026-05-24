Żużlowcy Stali Gorzów pokonali w meczu 4 kolejki PGE Ekstraligi Motor Lublin 46-44. Goście prowadzili do 10 wyścigu, ale Gorzowianie w 3 serii wyprowadzili dwa mordercze ciosy po 5-1, objęli 6-punktowe prowadzenie, którego nie oddali w biegach nominowanych.

W Stali najlepsi Holder i Thomsen, u gości Zmarzlik, ale mistrz świata dwa razy przegrywał z żużlowcami Stali.

Mecz zaczął się od remisu – Holder objechał Vaculika i Worynę, a Przedpełski przyjechał na końcu.

Z drugiego biegu za dotknięcie taśmy w wyścigu wyleciał Paluch, ale Bednar po pięknej walce wygrał z dwoma juniorami Motoru i po 2 gonitwach było 6-6.

Trzeci wyścig to pierwsza wizyta na torze Zmarzlika, który od razu wygrał, Thomsen przedzielił Lublinian i zrobiło się 10-8 dla gości.

Po I serii Motor prowadził 14-10, bo w 4 wyścigu goście też wygrali 4-2 – Bańbor przyjechał przed Paluchem, Jaworskim i Bednarem.

Druga seria zaczęła się od pierwszej wygranej Stali. 4-2 wygrała para Przedpełski/Pollestad. I było 16-14 dla Lublinian.

Potem były dwa remisy przy czym kibiców zachwycił Holder, który objechał w 7 wyścigu Zmarzlika!

Po 7 biegach 22-20 prowadzi Motor.

Cała trzecia seria to były tylko remisy! Po 10 biegach 31-29 dla przyjezdnych. Stal ciągnęli Holder i Thomsen, a reszta miała mniejsze lub większe wpadki. na przykład Bednar zaczął od zwycięstwa, a w 3 kolejnych startach zdobył tylko 1 punkt.

W równiejszym Motorze z kolei najlepsi byli – czego się spodziewano – Zmarzlik i Vaculik, ale punkty dorzucali też Bańbor i Woryna choć nie wygrywali biegów.

Po 11 biegu Stal po raz pierwszy prowadziła! 5-1 dla pary Holder/Pollestad, za nimi Woryna/Bańbor i jest 34-32!

Potem był remis, a 13 bieg zakończył się sensacyjnie. Thomsen i Bednar objechali po szalonej walce Zmarzlika i Gorzowianie odskoczyli na 42-36!!!

14 bieg to remis i Stal była pewna swego. Mecz zamknęło 5-1 Motoru(Zmarzlik/Vaculik vs. Holder/Thomsen) i Stal wygrała 46-44.

Stal Gorzów: Holder 13; Przedpełski 6; Thomsen 10; Bednar 6; Paluch 4; Pollestad 7.

Motor Lublin: Woryna 5; Cierniak 7; Vaculik 9; Zmarzlik 15; Bańbor 5; Jaworski 3.