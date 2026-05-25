Uniwersytet Zielonogórski robi ukłon w stronę studentów i pracowników z zagranicy. Dziś na kampusie przy ul. Podgórnej otworzył welcome point, dzięki któremu dostęp do informacji będzie łatwiejszy.

– Nasz główny welcome center działa na kampusie przy al. Wojska Polskiego. Teraz studenci i pracownicy będą mogli uzyskać niezbędne informacje na obu kampusach – wyjaśnia prof. Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Jakiego rodzaju pomoc otrzymają studenci? O tym doktor dr Paweł Truszkiewicz, kierownik działu współpracy z zagranicą:

Obecnie na zielonogórskiej uczelni kształci się około 300 cudzoziemców, w tym także w ramach programu Erasmus.