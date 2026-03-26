Gmina Lubsko otrzymała oczekiwane pozwolenie na budowę amfiteatru przy Bibliotece-Centrum Kultury. Projekt zakłada miejsce w zadaszonej widowni dla kilkuset osób. Dodatkowo przy tak zwanej „patelni” utworzone zostanie zaplecze sanitarne.

Obiekt będzie także dostępny dla osób z niepełnosprawnością. – Mamy już piękną scenę i amfiteatr ma być taką kontynuacją tworzenia miejsca na wszelkie wydarzenia kulturalne. Przyszła inwestycja jest wynikiem porozumienia z sąsiednią gminą, gdzie zabezpieczone są znaczne środki unijne. Przed nami jeszcze procedury przetargowe. Planujemy ruszyć z pracami w przyszłym roku – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Środki zabezpieczone na zadanie to milion euro.