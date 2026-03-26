W pracowni hemodynamicznej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach prowadzone są zabiegi minimalizujące kolejne udary u młodych ludzi. Placówka jest jedną z nielicznych lecznic w województwie wykonującą zabiegi zamykania przetrwałego otworu owalnego.

Procedura polega na uszczelnieniu niewielkiego otworu w sercu specjalnym parasolem wprowadzanym przez żyłę udową. – W czasie całego zabiegu pacjent jest przytomny. Zabieg wykonywany jest w prewencji udaru mózgu. Implantujemy taką specjalną parasolkę posiadającą dwa dyski. Zasklepiają one przegrodę i uszczelniają z obu stron – mówi doktor Przemysław Nowicki kierownik pracowni hemodynamiki:

– Zabieg trwa około pół godziny. Dłuższe jest przygotowanie pacjenta. Po wszystkim jest on odwożony na łóżku do sali i obserwowany – zaznacza pielęgniarka koordynująca pracowni Urszula Budzianowska:

– Mierzymy się między innymi z udarami u młodych ludzi. Ustalamy jak choremu dalej pomóc, aby minimalizować ryzyko wystąpienia kolejnego zagrożenia – podkreśla doktor Agnieszka Assman ordynator oddziału neurologii:

Dodajmy, że zabiegi zamykania przetrwałego otworu owalnego wykonywane są także w Gorzowie Wielkopolskim, Nowej Soli i Zielonej Górze.