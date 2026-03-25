O transformacji energetycznej warto mówić językiem korzyści – mówił minister energii Miłosz Motyka podczas rozpoczynającego się dziś w Warszawie Polskiego Kongresu Klimatycznego.

Impreza potrwa trzy dni. Obok przedstawicieli branży, biorą w niej udział również przedstawiciele rządu. Minister energii podczas inauguracji Kongresu przypomniał słowa premiera Donalda Tuska, który mówił w ubiegłym tygodniu, że Polska staje się teraz mocarstwem energetycznym.

Minister Motyka dodał, że w trakcie Polskiego Kongresu Klimatycznego eksperci będą w stanie zmierzyć się z mitem politycznym, który może doprowadzić do opóźnienia transformacji energetycznej, a tym samym zagrozić konkurencyjności naszej gospodarki.

Wiceministra Klimatu i Środowiska Urszula Zielińska – w imieniu ministry Pauliny Hennig-Kloski – podkreślała, że obecna pora nie sprzyja rozmowom o klimacie, ponieważ żyjemy w czasie rosnących napięć geopolitycznych i gospodarczych.

