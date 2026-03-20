Coraz bliżej oddania budynku żłobka przy ulicy Korczaka w Lubsku. Gmina otrzymała na realizację robót dofinansowanie. Wartość inwestycji to 6 milionów złotych. Trwają ostatnie prace adaptacyjne.

Samorząd oprócz pieniędzy na remont otrzymał również środki na utrzymanie placówki. – Za nami wiele wykonanych już prac. Będzie to piękne, funkcjonalne i bezpieczne miejsce dla dzieci. Docelowo znajdzie tu miejsce około sześćdziesięcioro maluchów. Oczywiście do inwestycji dołożyliśmy także pieniądze z gminnej kasy – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Dodajmy, że remont przejdzie także ulica Korczaka biegnąca przy żłobku.