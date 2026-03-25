Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. pokonały w Gdyni miejscowy zespół VBW 98:66 (28:22, 30:20, 6:21, 19:18) w trzecim meczu ćwierćfinałowym play off Orlen Basket Ligi Kobiet.

Gorzowska drużyna przyjechała do Gdyni bez Rebeki Mikulasikovej, która doznała kontuzji stawu skokowego podczas wtorkowego treningu. Na szczęście jej obecność nie była konieczna i gorzowskie koszykarki tylko na początku pojedynku pozwoliły rywalkom na prowadzenie. Co prawda gdynianki ambitnie walczyły do samego końca, ale grając praktycznie szóstką zawodniczek nie miały większych szans na pokonanie podopiecznych trenera Dariusza Maciejewskiego.

Grając szóstką zawodniczek trudno wygrać z takim zespołem jak KSSE Enea AJP, to opinia strony VBW:

Cieszymy się z awansu i gratulujemy postawy gdyniankom, mówiły koszykarki i trener gorzowskiego zespołu.

Pierwsze mecze półfinałowe rozegrane zostaną 1i 2 kwietnia w Arenie Gorzów. Na razie nie wiadomo kto będzie rywalem gorzowskich koszykarek, bo dzisiaj w Sosnowcu miejscowe Zagłębie pokonało Eneę AZS Politechnikę Poznań i jutro w Sosnowcu rozegrany kolejny mecz (w tej prze prowadzi zespół z Poznania 2:1).

W drugim półfinale zmierzą się Ślęza Wrocław (wygrała rywalizację z Energą Toruń 3:0) z AZS UMCS Lublin (pokonał 3:0 Wisłę Kraków)