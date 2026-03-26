Unihokeiści Lokomotivu Czerwieńsk w sobotę o godzinie 18 w hali Lubuszanka podejmą JohnnyBros Olimpię Osowa Gdańsk. Stawką meczu będzie miejsce w ekstralidze w sezonie 2026/27.

Lokomotiv zajął drugie miejsce w rozgrywkach I ligi i uzyskał prawo gry w barażu o awans do najwyższej klasy rozgrywek. Zespół z Gdańska uplasował się na przedostatniej pozycji w ekstralidze. Drużyny grają do dwóch wygranych. Pierwsze spotkanie w Czerwieńsku, a rewanż 11 kwietnia w Gdańsku, a w przypadku remisu po dwóch spotkaniach trzeci mecz 12 kwietnia także w Gdańsku. Mówi Marcin Bałdyga – szkoleniowiec Lokomotivu: